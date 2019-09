Eleições ao minuto:

PSD já falou com CDS para formar "Governo de coligação" na Madeira. PS quer fazer "geringonça"

22 set, 2019 - 08:44 • Eunice Lourenço, Olimpia Mairos, Marta Grosso, Filipe d'Avillez, Joana Gonçalves e Ricardo Vieira

As eleições regionais legislativas da Madeira deste domingo saldaram-se por uma vitória do PSD sem maioria absoluta, o que acontece pela primeira vez em 43 anos. O PS cresceu e obteve o seu melhor resultado de sempre. O CDS perdeu deputados, mas vai ser determinante para o PSD formar um governo de coligação no arquipélago.