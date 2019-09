Oito conclusões das eleições na Madeira que o PSD venceu sem maioria absoluta

22 set, 2019 - 23:59 • Ricardo Vieira

As eleições para o parlamento regional da Madeira deste domingo ficam marcadas pela perda da maioria absoluta do PSD, uma subida acentuada do PS, uma derrota com sabor a vitória do CDS. O BE desapareceu da assembleia, CDU e JPP foram outros dos perdedores da noite.