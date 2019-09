Miguel Albuquerque (sem maioria) admite "coligação de governo" com CDS na Madeira

O PSD "mais uma vez ganhou as eleições regionais", vencendo este ato eleitoral de "forma clara e inequívoca, recebendo a confiança da maioria dos madeirenses e porto-santenses", afirmou.

Albuquerque sublinhou que os sociais-democratas estão disponíveis para "governar dentro daqueles que são os princípios doutrinários do partido, defendendo sempre a estabilidade política, o desenvolvimento e os interesses fundamentais" da Madeira, num quadro da autonomia política.

O atual presidente do Governo Regional anunciou também que o possível entendimento acontecerá "no quadro de uma negociação".

Miguel Albuquerque assegurou que já falou com o líder do CDS-PP da Madeira, Rui Barreto, sublinhando que já houve manifestação pública de ambos para uma coligação.

O também cabeça de lista do PSD insular considerou ainda ser "fundamental que os partidos coligados tenham elementos" dentro do executivo para "dar mais consistência à governação".

O líder do PSD da Madeira, Miguel Albuquerque, disse este domingo que um eventual acordo com o CDS-PP para ter uma maioria que permita a governação na Madeira passará por "uma coligação de governo".

Albuquerque prometeu "governar para todos os madeirenses sem qualquer reserva ou discriminação".

Por outro lado, realçou que "a extrema esquerda e o Partido Socialista mais uma vez foram derrotados na Madeira".

"Não posso deixar de dizer aos nossos adversários políticos, a quem cumprimento, e desejar que façam um esforço no sentido de cumprir a sua função de oposição com responsabilidade, pensando sempre nos interesses primaciais da Madeira e do seu povo", realçou.

Questionado sobre o desafio lançado esta noite pelo candidato do PS, Paulo Cafôfo, para uma coligação negativa com outros partidos, afirmou que isso seria "o pior cenário que podia acontecer à Madeira".

"Tudo faremos, no quadro de uma negociação entre os partidos, para termos um governo de coligação a governar em prol do desenvolvimento integral da nossa terra", sustentou.

O governante madeirense sublinhou ainda que a esquerda teve "um problema" que levou ao desaparecimento de "todos os partidos pequenos", à redução "para metade do número de deputados do JPP (de cinco para três), enquanto o PCP "ficou reduzido a um" parlamentar.

Miguel Albuquerque elogiou igualmente a "lição de participação democrática" dada hoje pelos madeirenses ao país neste ato eleitoral para escolher os 47 deputados que compõem a Assembleia Legislativa da Madeira, "aumentando a afluência às urnas".

"Amanhã vamos iniciar outra batalha", destinada a ajudar o PSD nacional a ganhar as legislativas nacionais de 06 de outubro e eleger deputados para a Assembleia da República, para "defender a autonomia e o desenvolvimento integral" desta região.

A festa do PSD da Madeira continuou dentro das instalações da sede e estendeu-se à rua, ouvindo-se "Madeira livre, olé" e "Só queremos Miguel a Presidente".

O PSD venceu hoje as eleições legislativas regionais da Madeira, com 39,42% dos votos, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados, depois de apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PS obteve 35,76% e elegeu 19 deputados.

O CDS-PP, com 5,76% dos votos e três deputados, foi a terceira força política mais votada, seguido pelo JPP, com 5,47% e também três parlamentares.

A CDU conquista um lugar, depois de alcançar 1,80% dos votos.