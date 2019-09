​Eleições na Madeira. Paulo Cafôfo desafia oposição para fazer "Geringonça"

O PS foi o segundo partido mais votado, tendo eleito 19 deputados, logo atrás do PSD, que ganhou as eleições e elegeu 21 deputados, mas perdeu a maioria absoluta com que sempre governou a Região Autónoma da Madeira.

O cabeça de lista do PS às eleições legislativas da Madeira, Paulo Cafôfo, afirma que está "disponível para liderar uma base de entendimento" com os partidos da oposição, para formar governo na região autónoma.

O desafio de Paulo Cafôfo visa os outros três partidos que elegeram deputados ao parlamento regional: o CDS-PP, com três, o JPP, também com três, e a CDU, com um.

"Estamos disponíveis e por isso fica aqui o desafio a todos os partidos da oposição", disse.

E reforçou: "Queremos encontrar uma base de entendimento para uma solução que seja de consenso, que garanta a estabilidade governativa. É nisto que acreditamos é por isto que vamos continuar a lutar."

Ainda antes de estarem fechados os resultados, o número dois da lista do CDS-PP às eleições legislativas de hoje na Madeira, José Manuel Rodrigues, admitiu uma coligação eleitoral com quem vencesse as eleições ao afirmar que o seu partido pode ser decisivo na formação do futuro Governo Regional.

"Apesar desta bipolarização [entre PSD e PS], o CDS mantém a sua representação parlamentar, mantém o grupo parlamentar e isso pode ser decisivo na formação do futuro governo da Madeira", disse aos jornalistas.

Quando os resultados finais foram conhecidos, e ainda antes do discurso de Paulo Cafôfo, o líder do CDS-PP/Madeira, Rui Barreto, proclamou a vitória do centro-direita nas eleições regionais por ter conseguido eleger três deputados e possibilitar uma maioria absoluta em coligação com o vencedor PSD.

Depois das declarações do socialista, foi a vez de o cabeça de lista do PSD e atual presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque fazer a sua intervenção, referindo que um eventual acordo com o CDS-PP para ter uma maioria que permita a governação na Madeira passará por "uma coligação de governo".