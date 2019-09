Eleições na Madeira. JPP admite que não atingiu resultados que pretendia

Apesar dos resultados menos favoráveis do que em 2015, as cerca de quatro dezenas de militantes e simpatizantes do JPP presentes num hotel do Funchal para acompanhar a noite eleitoral entusiasmaram-se, sorriram e aplaudiram quando foi anunciado que o partido foi a terceira força no concelho de Machico, ultrapassando o CDS-PP.

Palmas e sorrisos surgiram de novo quando foram anunciadas as eleições dos deputados do partido (Élvio Sousa, Paulo Alves e Rafael Nunes), quebrando a crispação inicial com que tinham recebido a projeção da Universidade Católica/RTP.

O PSD venceu hoje as eleições legislativas regionais da Madeira, com 39,42% dos votos, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PS obteve 35,76% e elegeu 19 deputados.

O CDS-PP, com 5,76% dos votos e três deputados, foi a terceira força política mais votada, seguido pelo JPP, com 5,47% e também três parlamentares.

A CDU conquista um lugar, depois de alcançar 1,80% dos votos.

Mais nenhum partido conseguiu eleger deputados para a Assembleia Legislativa da Madeira, que tem um total de 47.

A abstenção foi de 44,49%.