Festival Iminente acusado de criar "esgotos a céu aberto" em Monsanto

O Festival Iminente, que esteve a decorrer este fim de semana no Panorâmico de Monsanto, em Lisboa, está a ser acusado de deixar "esgotos a céu aberto" no parque. A denúncia foi feita no Facebook por Frederico Nunes, praticante de BTT que esta segunda-feira de manhã gravou um vídeo alertando para o cheiro insuportável no local, no rescaldo do festival de música e graffiti.

"Irei apresentar queixa nas autoridades competentes. Gostaria de ter falado com alguém responsável pelo evento mas não me deixaram entrar.... Mesmo depois de explicar o porquê...

Vejam com os vossos olhos e pensem bem no que contribuíram hoje para a preservação do ambiente....", escreveu o utilizador. Já no domingo, um vídeo partilhado por outro utilizador no Facebook denunciava o mau estado do parque de Monsanto junto ao panorâmico no fim de semana em que decorreu a 4.ª edição do Festival Iminente.

Nesse vídeo, Pedro Santana refere que fez queixa à divisão de trânsito da PSP que se encontrava perto do local. Face às denúncias, a Câmara Municipal de Lisboa, coorganizadora do evento, recorreu à mesma rede social para garantir que uma equipa iniciou no domingo "os procedimentos para limpar o terreno através da remoção das terras afetadas" e sublinhar: "Ao contrário do que tem sido referido, a presença de resíduos no terreno não está ligada ao uso de casas de banho [durante o festival Iminente], que são respeitadoras das mais elevadas normas ambientais, certificadas pela CML."