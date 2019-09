Operador britânico Thomas Cook abre falência e afeta milhares de viajantes

O operador turístico britânico Thomas Cook anunciou esta segunda-feira falência depois de não ter conseguido encontrar, durante o fim de semana, fundos necessários para garantir a sua sobrevivência e, por isso, entrará em "liquidação imediata".

"Apesar dos esforços consideráveis, as discussões entre as diferentes partes interessadas do grupo e de novas fontes de financiamento possíveis, não resultaram em acordo”, apontou o operador turístico britânico em comunicado.

“Desta forma, o Conselho de Administração concluiu que não tinha escolha, a não ser tomar medidas para entrar em liquidação com efeito imediato ", acrescentou.

As autoridades terão agora que organizar um repatriamento maciço de cerca de 600 mil turistas em todo o mundo, incluindo 150 mil para a Grã-Bretanha.

O grupo precisava de arrecadar cerca de 227 milhões de euros (200 milhões de libras) em fundos adicionais, reivindicados pelos bancos, como o RBS ou o Lloyds.

Peter Fankhauser, diretor-executivo da Thomas Cook, disse, em comunicado, que o colapso da empresa foi "uma questão de profundo pesar".

“Gostaria de pedir desculpa aos nossos milhões de clientes e milhares de funcionários, fornecedores e parceiros que nos apoiam há muitos anos. Apesar da enorme incerteza das últimas semanas, as nossas equipas continuaram a colocar os clientes em primeiro lugar, mostrando por que é que Thomas Cook é uma das marcas mais amadas na área das viagens ", afirmou.