João Sousa continua fora do "top-50"

João Sousa subiu duas posições no "ranking" mundial de ténis. O número um nacional chegou às meias-finais do Open de São Petersburgo, na Rússia, na última semana, e ascendeu ao 62.º posto, ainda fora do "top-50".

Pedro Sousa continua a ser o número dois nacional, agora no lugar 124. João Domingues é o terceiro entre os tenistas nacionais, na posição 186.

No topo não há alterações. Djokovic é o número um do mundo, com Nadal na segunda posição e Federer em terceiro.