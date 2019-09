Ashleigh Barty mantém a liderança do "ranking" WTA, na atualização desta semana. A tenista australiana continua com vantagem sobre Karolina Pliskova, segunda colocada, e Elina Svitolina, número três do mundo.

Francisca Jorge é a melhor portuguesa no lugar 521. Inês Murta está no 709.º posto e Maria Fonte é a 889.