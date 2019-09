Rio fala em vitória, Costa em frustração nas eleições regionais na Madeira

Veja o debate em direto

Rui Rio não tem dúvidas de que o resultado do PSD na Madeira nas legislativas regionais deste domingo foi uma vitória, embora mais pequena do que as anteriores.

Na abertura do frente a frente entre o líder do PSD e António Costa, do PS, Rui Rio comentou os resultados das eleições regionais de domingo, que viram o PSD perder a maioria absoluta, mas conseguir ainda assim vencer as eleições e com um resultado que permite coligar-se com o CDS para formar Governo.

“O PSD conseguiu na Madeira ganhar as eleições todas, todas – exceto algumas autárquicas – mas ganhou-as todas, tanto regionais como legislativas, ao longo de 43 anos. É um resultado notável”, disse Rui Rio no segundo e último debate da rádio antes das legislativas de 6 de outubro. "É evidente que esta vitória tem, em termos absolutos, uma dimensão inferior às outras, mas em termos relativos é muito difícil fazer o que o PSD Madeira tem vindo a fazer."

O líder do PSD elogiou ainda Miguel Albuquerque, líder do PSD Madeira, por ter conseguido ganhar as eleições depois de suceder a um líder muito forte, como foi Alberto João Jardim. Nas eleições de ontem, o PSD Madeira venceu mas perdeu a maioria absoluta e o PS triplicou o número de votos em relação às últimas eleições, passando de 5 para 19 deputados.

Questionado sobre se era responsável pela vitória do PSD na Madeira, Rui Rio disse que ajudou “um bocadinho”, apontando ainda para Alberto João Jardim, que também participou na campanha.

Frustração apesar de resultado histórico

Já no caso dos resultados do PS Madeira, António Costa disse que o resultado foi "frustrante". O PS tinha como objetivo ganhar as eleições e retirar o PSD do poder ao fim de 43 anos, mas não conseguiu, por uma margem de apenas 5.000 votos.

“Perdemos. Foi algo frustrante, ficámos a 5.000 votos, mas com um resultado histórico. Passámos de cinco para 19 deputados, foi um resultado histórico para o PS Madeira e para Paulo Cafôfo e queria felicitá-los por este resultado”, afirmou.

Contudo, António Costa demarcou-se do processo seguinte na Madeira, de formação de Governo, e não comentou o facto de o PS Madeira ter lançado um repto aos restantes partidos da região, nomeadamente o CDS e o JPP, para entrar numa coligação.

“Não sei dos outros. O PS Madeira goza de plena autonomia na política regional, portanto a solução própria será encontrada no âmbito da autonomia regional”, disse Costa, acrescentando, porém, que o partido não iria abdicar dos seus compromissos na Madeira ao nível nacional.