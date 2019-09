Debate legislativas. O pior da legislatura segundo Costa e o "rude golpe" na lei laboral

A tragédia dos incêndios de 2017 foi o pior dos últimos quatro anos de legislatura, afirmou o primeiro-ministro e líder do PS no debate desta segunda-feira, na RTP, entre os candidatos dos seis maiores às eleições legislativas.



“Tendo em conta as tragédias dos incêndios, estabelecem um padrão de tragédia que a nada mais é comparável. Nada pode ultrapassar estas duas tragédias nestes quatro anos”, afirmou António Costa.

Do lado positivo, o líder socialista diz que o que correu bem foi ter “encontrado uma solução política que assegurou estabilidade, mais crescimento, mais emprego, maior igualdade, com contas certas e capaz de devolver a credibilidade internacional”.

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, tem uma visão diametralmente diferente do país e não vê muitos pontos positivos. Onde o Governo esteve bem? “Os ganhos foram tão pequenos que me custa responder a essa pergunta. Teve estabilidade, mas a que custo?”, questionou.

“Durante quatro anos o Governo sacrificou um tempo extraordinariamente bom do ponto de vista internacional e da conjuntura externa para ter uma estabilidade aparente que, na prática, significou um adiamento do país. O Governo não esteve bem nos fogos em 2017, na saúde que está caótica, prometeu baixar, mas subiu a carga fiscal”, acusa Assunção Cristas.

Questionado sobre o que de bom aconteceu nos últimos quatro anos, o presidente do PSD, Rui Rio, disse que os governos, mesmo do PS, não fazem tudo mal e afirmou: “em termos estratégicos, aquilo que relevo é o cumprimento das metas de Bruxelas, não ter aí cedido as exigências de Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda”.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, sublinhou algumas das conquistas da atual legislatura, mas também referiu algumas divergências, como a resolução do Banif, em que “Portugal serviu de cobaia” do sistema europeu”, a falta de investimento e as alterações à legislação laboral.

Para o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, as mudanças na lei laboral foram um dos principais pontos baixos do Governo.

“Tem grande significado a aprovação, com abstenção do PSD e CDS, das alterações à lei laboral, que constitui um rude golpe para alguns direitos fundamentais, a segurança no emprego, o abuso que existe dos vínculos precários. O período experimental foi alargado para um período enorme e injustificável”, acusa Jerónimo de Sousa.

Na resposta, António Costa defendeu que as alterações à lei laboral “infelizmente só entram em vigor a 1 de outubro”, porque “é um instrumento fundamental para combater a precariedade, pune empresas que abusem do contrato a prazo e reforça a segurança no emprego”.

[em atualização]