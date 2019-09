Costa desvaloriza efeitos da acusação do Ministério Público sobre Tancos

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, desvaloriza os efeitos da acusação ao ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, no âmbito do caso do roubo das armas de Tancos.

"Essa é uma notícia que toda a gente já sabe, não vai ser surpresa na campanha", disse o líder do PS, no final do segundo e último debate da rádio, organizado pela Renascença, Antena 1 e TSF.



A acusação do Ministério Público sobre Tancos já está concluída e deverá ser divulgada esta semana. Segundo a Renascença apurou, o ex-ministro da Defesa azeredo lopes pode vir a ser acusado de participação activa na encenação para a recuperação das armas.