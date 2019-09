António Costa e Rui Rio debatem nas rádios esta segunda-feira

O secretário-geral do PS, António Costa, e o presidente do PSD, Rui Rio, vão estar esta segunda-feira frente a frente nas rádios Renascença, Antena 1 e TSF, num debate que pode ser determinante para as eleições legislativas de 6 de outubro.



O debate entre António Costa e Rui Rio começa às 10h05 e tem lugar na Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa.

A Renascença preparou uma operação especial para acompanhar o frente a frente entre os líderes do PS e PSD, com a transmissão em direto do debate na rádio e nas várias plataformas online: site e redes sociais.

O rescaldo do debate será feito depois das 11h00 na antena da Renascença, com os comentários de Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo.