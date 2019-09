O engate do FC Porto

A vitória do FC Porto sobre o Santa Clara (2-0), sexta consecutiva dos dragões, quinta no campeonato, surge em maior destaque nas primeiras dos desportivos.

"Dragão engata a sexta", titula "O Jogo". "A Bola" faz uma passagem de caixa mais abaixo: "E vão cinco!". Dragão não deslumbra, mas continua imparável após desaire da primeira jornada.

A 6.ª ronda termina esta segunda-feira, com o Braga-Marítimo e com o Sporting-Famalicão. "Teste ao leão", lança o "Record". "Todos os treinadores dependem dos resultados", assinala Leonel Pontes. O jogo é às 21h00. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

O Benfica venceu o Moreirense, no sábado, com golo no último minuto e o "Record" assinala que "Lage pede mais controlo". O jornal da Cofina destaca, ainda, o primeiro título da época no hóquei em patins. O FC Porto venceu a Elite Cup.

"A Bola" chama à primeira página entrevista a Silas. "Havia desgaste na relação com o presidente", revela.