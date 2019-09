Melhor Sp. Braga “de sempre na Europa"

O treinador do Sp. Braga puxa dos galões e lembra que esta “é a melhor equipa de sempre no arranque da Liga Europa. De sempre e em quase cem anos de história”.

“Se não estamos na classificação que merecíamos no campeonato, por outro somos a melhor equipa de sempre na Europa. Estou muito orgulhoso disso”, disse Ricardo Sá Pinto.

Já no campeonato "têm faltado os pontos que merecemos, porque temos mostrado qualidade de jogo, superioridade, controlo sobre os adversários. Temos criado muitas oportunidades e isso não se tem traduzido nos resultados e concretizado em pontos. Se houvesse justiça estaríamos numa posição mais acima”, referiu Sá Pinto.

O técnico arsenalista dá o exemplo da época de Jorge Jesus em Braga. "Só temos menos um ponto do que o arranque do Jorge Jesus [época de 2008/09, no segundo pior arranque de campeonato desde que António Salvador é presidente do Braga], que ganhou a Intertoto, mas que só tinha jogado com um grande e perdido em casa”.

“Precisamos de fazer pontos, concretizar as oportunidades, que foram muitas, até no último jogo com o Setúbal, e assim ganhar jogos. E não ter tanta infelicidade como temos tido", acrescenta.

O treinador dos guerreiros do Minho não deixa dúvidas: “Queremos subir na classificação, estabilizar para atingir o objetivo”, mas garante “não estar preocupado porque o objetivo na Liga não se conquista à sexta ou à vigésima jornada, mas em maio”.

“O objetivo é claro e tenho a certeza de que vamos lá chegar. Provavelmente não vamos ter a regularidade que queríamos na primeira volta, devido a este ciclo de jogos, mas não nos assusta. O objetivo é o quarto lugar e vamos conseguir. Se pudermos ir mais à frente logo se verá."

Esta segunda-feira, o Sp. Braga defronta, para a jornada 6 da I Liga, o Marítimo, a partir das 19h00.