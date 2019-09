Liderança em causa em Alvalade. O candidato é o Famalicão

O Famalicão procura segurar hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol na visita ao Sporting, no jogo de encerramento da sexta jornada, depois de ter sido ultrapassado por Benfica e FC Porto, que já realizaram os seus jogos.

O Famalicão ainda não perdeu no campeonato e soma 13 pontos, menos dois do que Benfica e FC Porto, que, nesta ronda, venceram em casa do Moreirense (2-1) e na receção ao Santa Clara (2-0), respetivamente.

Já o Sporting tenta regressar aos triunfos, depois da derrota caseira frente ao Rio Ave (3-2), do empate no terreno do Boavista (1-1), ambos para a I Liga, e do desaire para a Liga Europa no recinto do PSV Eindhoven (3-2), no terceiro jogo de Leonel Pontes no comando técnico leonino.

Bruno Fernandes de fora

O grande ausente do jogo será Bruno Fernandes. O capitão do Sporting foi expulso no Bessa e cumpre castigo. Leonel Pontes não conta, ainda, com Luiz Phellype e Pedro Mendes, ponta de lança que marcou na Liga Europa, não está inscrito na Liga. Ristovski e Fernando recuperam de lesões.

No Famalicão, João Pedro Sousa não tem Roderick Miranda à sua disposição, devido a lesão.

O embate entre Sporting, sétimo classificado com oito pontos, e Famalicão, terceiro com 13, está marcado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 21h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.