Em dia de centenário, Belenenses projeta futuro na I Liga

Projetar e preparar o Clube de Futebol "OS Belenenses" para os próximos 100 anos, longe da "convulsão" que têm sido os últimos tempos, é a principal preocupação de Patrick Morais de Carvalho, atual líder da emblemática e histórica instituição desportiva que hoje festeja o seu centenário,

Em Bola Branca, o dirigente esclarece que a adjudicação da licença de jogo por mais 20 anos no Bingo e a requalificação do parque desportivo do clube irão constituir-se como ferramentas fundamentais para obstaculizar "uma morte anunciada", após a rotura com a SAD e a equipa de futebol profissional.

Patrick Morais de Carvalho garante que esta separação já é assumida de forma pacífica por todos os sócios e simpatizantes. Em 30 anos de associado. Patrick Morais de Carvalho reconhece que nunca viu "tanta união e galvanização" para ajudar o clube ao objetivo maior, "colocar a equipa na primeira liga".

O presidente do Belenenses teconfirma que os 10% que o clube detém de participação na SAD "serão expurgados". No entender do clube, essa participação tem um "valor económico e reputacional negativo". No entanto, esse não será motivo para impedir o surgimento de propostas. Patrick Morais de Carvalho assegura que "não faltarão interessados".