Xavi não teria problemas em treinar o Barcelona

Xavi Hernandez não apresenta candidatura, mas diz que estaria preparado para o desafio de assumir o comando técnico do Barcelona. Num momento em que Ernesto Valverde é muito contestado, esta entrevista de Xavi ao dário catalão "Ara" é mais um alarme para o atual treinador do Barça.

"Não seria problema [treinar antigos companheiros no Barcelona]. Eu sei como é o Leo [Messi], o Luis [Suárez], o Busquets, o Jordi [Alba], o Piqué ou o Sergi [Roberto]. Sei como eles treinam, conheço a a sua capacidade de líderes, sei dizer quando eles estão tristes ou zangados. Quem me dera, como treinador, ter três, cinco, oito ou dez jogadores que já conheço e com os quais já tenho uma boa relação", disse o antigo capitão do Barcelona, agora treinador do Al-Sadd, do Qatar, onde sucedeu a Jesualdo Ferreira.

"Não sei se este trabalho é uma ponte para o Barcelona. A única coisa que me preocupa é fazer um bom trabalho aqui, ganhar títulos e cometer erros para aprender", acrescentou.

O Barcelona perdeu com o Granada, no sábado, para o campeonato espanhol. Foi a segunda derrota dos catalães, que perderam na abertura da época com o Atlético de Bilbau.