Valderde: "Podemos sair da crise em três dias"

Ernesto Valverde ouviu um coro de críticas desde o momento em que terminou o jogo com o Granada, no sábado à noite. O Barcelona perdeu, por 2-0, e o treinador foi colocado em causa. Nada que lhe cause estranheza.

"Sinto-me sob exame desde o dia em que cheguei. Há uma exigência muito grande num clube como o Barça. O treinador está sempre em ponto de mira. Não é uma surpresa. Temos de superar esta situação. E no fim de contas, podemos sair da crise em três dias. Temos de somar três pontos, a começar pelo jogo de amanhã", disse o treinador, em conferência de imprensa projetando o jogo com o Villarreal, marcado para esta terça-feira.

Depois "se não houver cirse, cria-se uma rapidamente", ironizou. Valverde utilizou, ainda, o exemplo da época passada para explicar que não há razões para desesperar. "Também entrámos mal na época passada e fomos campeões em abril", lembrou.