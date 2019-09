Ronaldo, Messi e Van Dijk. Um deles recebe hoje o prémio "The Best"

O sucessor de Luka Modric como vencedor do prémio "The Best" sairá hoje do trio que integra Cristiano Ronaldo, da Juventus, Lionel Messi, do FC Barcelona, e Virgil van Dijk, do Liverpool. O central, vencedor da Liga dos Campeões e eleito melhor futebolista europeu, é o primeiro defesa a surgir no trio de finalistas desde 1997 e vai testar a hegemonia de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que arrecadaram cinco troféus cada.

Cristiano Ronaldo, de 34 anos, na sua época de estreia pela Juventus, pela qual conquistou a Serie A e foi eleito o melhor jogador da prova italiana, surge entre o trio de finalistas pelo oitavo ano seguido, sendo que, desde 2007, apenas não esteve entre os três melhores em 2010.

O argentino Lionel Messi, de 32 anos, está de regresso ao lote de finalistas, do qual não fez parte no ano passado, algo que não sucedia desde 2007, após ter vencido a liga espanhola em 2018/19 e sido o melhor marcador das ligas europeias, com 36 golos.

Entre os candidatos a melhor treinador, estão três técnicos que trabalham na liga inglesa: Pep Guardiola (Manchester City), vencedor em 2011, Jürgen Klopp (Liverpool) e Mauricio Pochettino (Tottenham).