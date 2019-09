"Jesus está com 65 anos e nunca conquistou nada", avalia treinador do Grêmio

Renato Gaúcho tem ouvido Jorge Jesus e até já entrou numa pequena batalha com o treinador português sobre qual a equipa que joga melhor no Brasil. Os dois reclamaram o estatuto, mas a conversa já há muito que não é sobre futebol bonito. O "professor" do Grêmio volta ao ataque e a previsão é de guerra aberta.

Renato investe forte sobre Jesus, numa avaliação em que atribui nota baixinha ao currículo do treinador do Flamengo. "O Jorge Jesus ganhou dois, três títulos portugueses. Saiu de Portugal e foi para a Arábia. Ele nunca treinou fora de Portugal, num grande da Europa, e nunca conquistou nada. Está com 65 anos e tem uma 'seleção' nas mãos. É obrigado a fazer exatamente o que está fazendo", avalia, em entrevista à Rádio Gaúcha.

O treinador do Grêmio não diz que Jesus não está a fazer um bom trabalho no Flamengo, mas insiste que "é obrigação dele, pelo que tem nas mãos". O investimento feito pelo clube e a qualidade do plantel assim o exigem. Quando se refere à "seleção" que o treinador português tem nas mãos, fala do nível dos jogadores que ele tem ao seu dispor.

"Bota ele noutro clube no Brasil"

Renato Gaúcho até concorda que "o Flamengo está jogando que nem o Grêmio, o melhor futebol do Brasil", mas o que gostava de ver era Jesus apresentar este nível num clube com menos recursos.

"Aí você vai ver se ele tem capacidade, se ele é um bom treinador. 'Bota' ele noutro clube no Brasil: 'ó é esse grupo aqui que você tem, agora me dá resultados'. Aí você vai ser se o cara é bom", Colocar a equipa do Flamengo para a frente é obrigação", reforça.

As declarações de Jesus

Jesus tem aproveitado as "coletivas", conferências de imprensa, para sugerir reparações no futebol brasileiro e mesmo falando com sotaque há algumas ideias que não estão a soar bem a um certo público. A reação de Renato Gaúcho também pode ter sido inflamada, por exemplo, pelo ataque aos árbitros, que "na dúvida é sempre contra o Flamengo".

Certo é que com obrigação, ou não, o Flamengo está na frente do Brasileirão e Jesus esta a bater recordes, o último quebrado no sábado, quando conquistou a sétima vitória consecutiva no campeonato. Nunca tinha acontecido no Flamengo. Nada que impressione Jesus: "O que posso dizer? É bom mas se olharem para o meu currículo podem ver que estou habituado a ter 12, 13 vitórias seguidas".

Um currículo, como se percebe acima, que não convence Renato Gaúcho. O epílogo da história ainda parece estar a muitas páginas de distância e um dos próximos capítulos será escrito no início de outubro quando Grêmio e Flamengo jogarem para a meia-final da Copa dos Libertadores, a Liga dos Campeões da América do Sul.

Currículo de Gaúcho

Competição que Renato Gaúcho venceu pelo Grêmio em 2017. Um dos seis títulos que o antigo internacional brasileiro tem no currículo de treinador. Também venceu a Supertaça sul-americana, duas Taças do Brasil e dois campeonatos gaúchos.

Aos 57 anos, Renato, tal como Jorge, gostam de pôr as suas equipas a jogar futebol ofensivo, que agrade a plateia. Tal como Jorge, de 65, tem carreira feita no seu país natal. Depois de ter jogado por alguns dos grandes do Brasil, também já teve oportunidade de treinar Fluminense, Vasco e, claro, Grêmio de Porto Alegre, clube mais marcante da sua carreira, como jogador e treinador.