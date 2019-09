Domingos elege Ronaldo como "The Best"

Domingos Paciência considera que Cristiano Ronaldo seria o justo vencedor do prémio "The Best" da FIFA 2018/19, que distingue o melhor jogador do mundo da época em causa. O antigo internacional português, comentador da Renascença, reconhece que a prestação de Ronaldo "não foi a mesma de outros anos", mas CR7, na sua opinião, "continua a ser o melhor avançado do mundo".

"Fez um bom campeonato da Itália, ajudando a Juventus a ganha, e eu considero que deveria ser o Cristiano o vencedor do troféu deste ano", afirma. Os concorrentes de Ronaldo são Van Dijk e Messi.



O holandês do Liverpool é o favorito, mesmo não sendo habitual um defesa ganhar o troféu. Domingos Paciência reconhece que Van Dijk, por não ser avançado, alimenta alguma expectativa quanto ao vencedor. “Este ano há um intruso, no bom sentido, de um jogador de uma posição que normalmente não está presente na eleição. A UEFA deu o troféu a Van Dijk de melhor jogador europeu e por essa razão há alguma expetativa para sabermos quem irá ganhar o prémio da FIFA”, refere o treinador português a Bola Branca.



Van Dijk que ganhou a Liga dos Campeões pelo Liverpool parte como favorito porque venceu o prémio da UEFA referente a melhor jogador da Europa em 2019. O holandês concorre pelo prémio "The Best" da FIFA com Messi e Ronaldo que já conquistaram o troféu cinco vezes cada.



Domingos não acredita na eleição de Messi porque o argentino “não teve um ano fácil e não ganhou a Copa América. Teve momentos menos bons embora sem deixar de fazer golos”, argumenta.

O vencedor do prémio "The Best" da FIFA é conhecido esta segunda-feira, em Milão. Para a eleição só contaram as exibições dos jogadores entre 16 de julho de 2018 e 19 de julho deste ano.



Para o prémio de melhor treinador da época, não há portugueses entre os três nomeados. Fernando Santos estava no "top-10", mas caiu da lista para os três finalistas: Pep Guardiola, Jurgen Klopp e Maurício Pochettino.