Sporting em maioria no arranque da qualificação para o Euro 2021

O selecionador nacional feminino, Francisco Neto, apresentou, esta segunda-feira, a lista de convocadas para o arranque da fase de qualificação para o Euro 2021. O Sporting é a equipa mais representada.

O clube leonino coloca nove jogadoras na lista para os jogo com a Albânia, naquele país, a 4 de outubro, às 17h00, e Inglaterra, quatro dias depois, às 19h00, no Estádio do Bonfim. Só o jogo com a Albânia conta para a qualificação para o Europeu. A receção às inglesas é de preparação.

Portugal tem registo muito positivo no histórico de confrontos com as albanesas: nos dois jogos em que as defrontou, venceu por 7-1 e 3-0. A equipa das quinas está inserida no grupo E de apuramento, juntamente com Albânia, Finlândia, Escócia e Chipre.

Lista de convocadas



Guarda-redes: Rute Costa (SC Braga), Patrícia Morais (Sporting CP) e Inês Pereira (Sporting CP;)

Defesas: Matilde Fidalgo (Manchester City), Ana Borges (Sporting CP), Carole Costa (Sporting CP), Raquel Infante (SL Benfica), Diana Gomes (SC Braga), Sílvia Rebelo (SL Benfica), Mónica Mendes (AC Milan), Joana Marchão (Sporting CP);

Médios: Tatiana Pinto (Sporting CP), Inês Maia (SC Braga), Dolores Silva (SC Braga), Andreia Norton (Inter Milano), Fátima Pinto (Sporting CP), Andreia Faria (SL Benfica), Cláudia Neto ( VFL Wolfsburg), Vanessa Marques (SC Braga);

Avançadas: Carolina Mendes (Sporting CP), Jéssica Silva (Olympique Lyonnais), Mélissa Gomes (Stade de Reims), Diana Silva (Sporting CP).