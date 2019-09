Benfica comenta arbitragem do FC Porto-Santa Clara. "Não acham que já é demais?"

O Benfica deixou fortes críticas, esta segunda-feira, à arbitragem do FC Porto 2-0 Santa Clara, da sexta jornada do campeonato, em que terá ficado uma grande penalidade por assinalar a favor dos açoreanos.

"Pela terceira jornada consecutiva, terceiro erro de árbitros e VAR [videoárbitro] incompreensíveis em benefício do FC Porto", aponta o clube da Luz, na newsletter "News Benfica", publicada no site oficial.

Para o Benfica, o árbitro da partida, Luís Godinho, deixou por assinalar "um penálti indiscutível com repetiva expulsão" de Matheus Uribe, do FC Porto: "A imagem do jogador do Santa Clara a sangrar e o árbitro a dar indicação para o jogo continuar, como se nada se tivesse passado, diz tudo e faz pensar e questionar – não acham que já é de mais?"

O Benfica considera que o FC Porto, na época passada, recebeu "10 pontos a mais", por erros de arbitragem, e que a tendência se mantém. "Este ano, sucedem-se os erros, sempre em benefício da mesma equipa e por equipas de arbitragem que já estiveram ligadas na época anterior a muitos desses erros que deram pontos", criticam as águias.

Elogios ao espírito da equipa em Moreira de Cónegos



Deixando as arbitragens de lado, o Benfica elogiou a "capacidade de luta e resiliência" da sua equipa em Moreira de Cónegos, também na sexta jornada, que permitiram uma vitória por 1-2, ao cair do pano.

"Verificaram-se as tremendas dificuldades previstas, tendo em conta a qualidade e competência futebolística do Moreirense e da reduzida dimensão do relvado, mas a nossa equipa soube contorná-las e garantir a vitória com enorme mérito. A raça, o querer e a ambição dos nossos jogadores foram determinantes para o triunfo obtido", salientam as ágiuas, assinalando que a reviravolta teve um "sabor especial", por ter sido uma "espécie de corrida contra o tempo".

A newsletter deixa, ainda, o mote para o que resta da temporada: "Jogo a jogo, de três em três pontos, pelo Benfica."