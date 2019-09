Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Aura Miguel convida

Entrevista ao padre Alexandre Mello

23 set, 2019

Trabalha no Vaticano e colabora diretamente com o Papa na organização das Jornadas Mundiais da Juventude. Já de olhos postos no próximo encontro de Lisboa, Aura Miguel convida o Padre Alexandre Mello.