Reações. Socialista aplaudem fim do "poder absoluto do PSD na Madeira"

Acabou o poder absoluto do PSD na Madeira, afirma a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, numa reação às projeções após o fecho das urnas.



De acordo com a projeção avançada pela RTP, pelas 19h00, o PSD vence com 37% a 41% dos votos e falha a maioria absoluta por um deputado. O PS cresce em relação a 2015 e pode chegar aos 21 deputados.

“Hoje, acabou o poder absoluto na Madeira ao fim de 43 anos", a confirmarem-se as projeções de que o PSD falha a maioria absoluta, declarou Ana Catarina Mendes, numa declaração aos jornalistas na sede do PS, em Lisboa.

A dirigente nacional do PS destaca que este será "o melhor resultado de sempre do PS" em eleições para assembleia regional da Madeira e a quebra da abstenção.

"PSD mantém-se como partido liderante"



Numa primeira reação às projeções, José Tranquada Gomes, do PSD Madeira, afirma que "há uma evidência: o PSD mantém-se como partido liderante na Madeira".

O PSD deverá perder a maioria absoluta pela primeira vez em 43 anos. O dirigente do PSD espera que "no fim do dia o partido possa estar em condições de oferecer uma solução estável de governo, porque consideramos que essa solução de estabilidade é fundamental para o povo da Madeira e Porto Santo".

Tranquada Gomes afirma que "está tudo em aberto" e admite um "claro cenário de bipolarização" na Madeira, entre PSD e PS.

O CDS é um dos perdedores destas eleições. Em 2015 conseguiu 13,71% dos votos e 7 deputados, agora a projeção aponta para um resultado entre 5% a 7% (2 a 3 deputados).

Gonçalo Pimenta, secretário-geral adjunto do CDS, espera pelo fim da noite para comentar esta possível “derrocada” eleitoral e congratula-se pelo "fim do ciclo das maiorias absolutas".

Agora, defende o dirigente centrista, "é necessário colaborar e criar quadro legislativo diferente".

[em atualização]