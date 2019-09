Quem vai governar na Madeira? O que sabemos até agora

22 set, 2019 - 20:57 • Redação

As eleições para o parlamento regional da Madeira deste domingo ficam marcadas pela perda da maioria absoluta do PSD (a confirmarem-se as projeções), uma subida acentuada do PS e um ponto de interrogação sobre a próxima solução de Governo no arquipélago.