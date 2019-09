PSD perde maioria absoluta na Madeira

Veja também:



O PSD perdeu a maioria absoluta no Governo regional da Madeira, segundo a projeção da RTP e da Universidade Católica.

Os social democratas até poderão eleger mais deputados do que o PS, embora a diferença seja marginal, mas não conseguem repetir a maioria absoluta que tinha há 43 anos.

Segundo as projeções o PSD obtem entre 21 e 23 deputados para a Assembleia Regional, mais dois que o PS, embora a margem de erro ainda dê espaço para surpresas neste campo.

Em termos práticos, se o PSD conseguir os 23 deputados fica apenas a um do resultado obtido nas eleições de 2015. São necessários 24 deputados para ter uma maioria absoluta na Madeira.

O PS, por outro lado, regista uma importante subida, uma vez que nas últimas eleições, mesmo em coligação com outros partidos, ficou atrás do CDS. Os centristas conseguiram apenas dois a três deputados, segundo as projeções, menos quatro ou cinco que os eleitos em 2015. Os socialistas podem triplicar a sua representação na Assembleia Legislativa Regional e registam o seu melhor resultado de sempre na Madeira. O PS é mesmo o único partido a registar uma subida desde as eleições de 2015, tendo por isso "roubado" votos à direita e à esquerda, um facto que está a ser recordado pelos representantes do partido, que já estão a apresentar estes resultados como uma grande vitória.

A confirmar-se o cenário projetado pela RTP e Universidade Católica, o PSD poderá ter de se coligar com outra força política. O CDS é a possibilidade mais óbvia.

Contudo, tendo em conta a margem de erro, o PS mantém ainda a esperança de conseguir formar uma "geringonça" regional para assumir o controlo do Governo regional.

Em quarto lugar, nesta eleição, ficou o partido Juntos Pelo Povo, que elege um ou dois deputados. Bloco de Esquerda e CDU podem ficar fora do Parlamento, ou eleger, no máximo, um deputado e o mesmo se aplica ao PAN.

Segundo dados publicados no site da Secretaria-Geral do Ministério Administração Interna, estavam registados 257.758 eleitores, dos quais 252.606 na ilha da Madeira e 5.152 na ilha de Porto Santo.

Relativamente a 2015, quando se realizaram as últimas regionais na Madeira, são mais 526 eleitores.