PSD já falou com CDS para formar "Governo de coligação" na Madeira. PS quer fazer "geringonça"

22 set, 2019 - 08:44 • Redação

As eleições regionais legislativas da Madeira realizam-se este domingo, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.