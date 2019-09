Eleições na Madeira. "Gosto de votar sempre cedo"

Veja também:



A Renascença está a acompanhar as eleições legislativas na Madeira. Nesta manhã de domingo, a afluência é boa.

António, de 76 anos, foi das primeiras pessoas a colocar o seu voto nas urnas, na secção de voto nº. 12, que funciona na Escola da Básica da Ajuda, na freguesia de S. Martinho, Funchal. É um hábito que mantém em todas as eleições.

“Gosto de votar sempre cedo”, diz, sorridente. “Assim, já fico despachado e a minha mulher, que foi à missa, pode vir a seguir”, diz à Renascença, em passo apressado.

Também Carla Sousa, de 26 anos, escolheu o início da manhã para votar. Depois vai aproveitar o dia “para passear com os filhos e o marido e aguardar o futuro da Madeira”.

Esta funchalense considera que “é através do voto que nos podemos pronunciar sobre as políticas para esta ilha, que é a mais bonita do mundo”.

Paula Silva também já votou. “Voto sempre cedo. Tomo o pequeno-almoço e venho votar. Cumprir o nosso dever é importante. E, ainda por cima, está um dia bonito, comparado com o dia de ontem. As pessoas têm que vir votar. É fundamental”, diz à Renascença.

A sair da escola básica, Antónia Augusta Sousa, de 75 anos, vem em passado rápido. Tem que apanhar o autocarro para regressar a casa. Esta septuagenária conta que “vota sempre cedo, para não ter que esperar muito”.

Este domingo teve que esperar, porque há filas nas várias mesas de voto instaladas na escola básica da Ajuda.

“Já votei. Com saber e convicção. É importante saber votar, porque as coisas estão más”, diz.

Maria Cristina veio com o marido e a filha de cinco anos. “Já exerci o meu dever, agora vamos até à praia, em família”, diz, sublinhando que “é com a nossa participação que a Madeira se pode continuar a desenvolver”.

Para a votação deste domingo, estão inscritos 257.758 eleitores, dos quais 252.606 na ilha da Madeira e 5.152 na ilha de Porto Santo, que vão escolher os 47 deputados à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para os próximos quatro anos.

De acordo com os resultados das eleições, o Representante da República nomeia, depois, o presidente do Governo Regional que, por sua vez, propõe os membros do executivo.

As eleições legislativas da Madeira decorrem no domingo, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para o sufrágio, com um círculo eleitoral único.