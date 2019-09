​CDS disponível para coligação na Madeira "sem extremismos"

Veja também:



José Manuel Rodrigues, do CDS-Madeira, afirma que o partido “mantém a sua representação parlamentar e pode ser decisivo na formação do próximo Governo da Madeira”.



“O CDS disse desde o princípio que admitíamos fazer coligações com o partido que ganhasse. Não sei se será suficiente, mas o CDS está disponível para encontrar solução estável de Governo, sem extremismos, partidos radicais, partidos comunistas, blocos de Esquerda, sem geringonças.”

Coligação parlamentar ou de Governo? "Vai depender das conversas dos próximos dias. Pessoalmente, não sou favorável a acordos de incidência parlamentar, é preferível uma coligação" de Governo.

As eleições para o parlamento regional da Madeira deste domingo ficam marcadas pela perda da maioria absoluta do PSD - a confirmarem-se as projeções -, uma subida acentuada do PS e um ponto de interrogação sobre a próxima solução de Governo no arquipélago.