Morte de menina de oito anos com bala perdida choca o Brasil

A morte de Ágatha Félix, uma menina de oito anos que alegadamente atingida por uma bala perdida da polícia do Rio de Janeiro, está a provocar consternação e indignação no Brasil. O funeral está marcado para este domingo.



A criança seguia com a mãe numa viatura quando foi baleada nas costas, numa favela do complexo do Alemão, na passada sexta-feira.

De acordo com relatos dos moradores, Ágatha Félix foi atingida pelas forças de segurança que estavam a perseguir um motociclista. As autoridades dizem que foram atacadas e responderam.

Foi aberta uma investigação ao caso e vão ser realizadas perícias às armas

Ágatha é a quinta criança a morrer em resultado de confrontos entre a polícia e grupos criminosos, desde o início do ano.

Um total de 1.249 pessoas morreram em resultado de operações das forças de segurança, só na cidade do Rio de Janeiro, um número recorde.

No centro das críticas está a governador Wilson Witzel, que defende uma abordagem mais musculada por parte da polícia contra a criminalidade.

A morte de Ágata também reabriu a discussão sobre uma das medidas que o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, defende: punições mais brandas para polícias e militares acusados de excessos no combate ao crime.