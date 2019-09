O tenista Frederico Ferreira Silva foi derrotado por Marc Polmans nas meias-finais do challenger de Kaohsiung, em Taiwan.

O português, número 246 do ranking mundial, perdeu por 2-1 com os parciais 1-6, 7-5 e 5-7 na partida contra o australiano número 158 do mundo.

A partida indoor durou pouco menos de uma hora.

É a terceira meia-final da época de Frederico Silva num torneio challenger.