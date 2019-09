FC Porto conquista Elite Cup

O FC Porto venceu o Sporting por 4-3, na marcação de livres diretos, e conquistou a Elite Cup, torneio de pré-época de hóquei em patins.

No tempo regulamentar, dragões e leões ficaram empatados a dois golos. Gonçalo Alves e Carlo di Benedetto, João Souto e Romero marcaram os golos.

Livres diretos

Poka, FCP, falhou

Ferran Font, SCP, falhou

Cocco, FCP, marcou

Raul Marin, SCP, falhou

Benedetto, FCP, falhou

João Souto, SCP, marcou

Cocco, FCP, marcou

João Souto, SCP, falhou

É o quarto ano do torneio, que junta as oito primeiras classificadas da época passada, e a primeira vitória do FC Porto.

Já na partida que definia terceiro e quarto classificados, o Benfica venceu a Juventude de Viana, por 3-1.