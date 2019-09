Dragões perdem na Macedónia frente ao campeão europeu

O FC Porto perdeu por 32-27 com o campeão europeu em título, o HC Vardar, em Skopje, na Macedónia, para a segunda jornada da Liga dos Campeões de andebol.

Os dragões estiveram a vencer por quatro golos e chegaram ao intervalo a ganhar por 16-14.

Na segunda parte, o HC Vardar puxou dos galões e acabou a ganhar por cinco golos.

Diogo Branquinho, com seis golos em sete tentativas, foi o melhor marcador dos azuis e brancos. Já do lado dos macedónios Dainis Kristopans e Ivan Cupic foram os melhores marcadores.

Na primeira ronda, o FC Porto tinha derrotado os bielorrussos do Meshkov Brest por 27-25.

Grupo B - 2ª Jornada

Meshkov Brest (Bielorrússia) 25-27 Montpellier HB (França)

Veszprém HC (Hungria) 31-37 THW Kiel (Alemanha)

HC Vardar (Macedónia) 32-27 FC Porto (Diogo Branquinho do FCP foi o melhor marcador do encontro com 8 golos) Ao Intervalo 14-16

Vive Kielce (Polónia) - HC Motor (Ucrania) 22SET 19h

Classificação

1 - HC Vardar (Macedónia) (65-58) 4 pontos

2 - THW Kiel (Alemanha) (67-61) 3

3 - Veszprém HC (Hungria) (71-65) 2

4 - Montpellier (França) (58-58) 2

5 - FC Porto (54-57) 2

6 - Vive Kielce (Polónia) (30-30) 1

7 - Meshkov Brest (Bielorrússia) (50-54) 0

8 - HC Motor (Ucrania) (28-40) 0

Grupo B - 3ª Jornada

THW Kiel (Alemanha) - Meshkov Brest (Bielorrússia) 25SET

FC Porto - Vive Kielce (Polónia) 28SET 19h

HC Motor (Ucrania) - HC Vardar (Macedónia) 29SET

Montpellier HB (França) - Veszprém HC (Hungria) 29SET