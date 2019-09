Wolves continuam sem vencer

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, continua sem vencer na Premier League.

Este domingo, os Wolves empataram em casa do Crystal Palace a uma bola e o golo da igualdade foi apontado, aos 95 minutos, pelo português Diogo Jota.

A equipa, que a meio da semana perdeu em casa com o Sp. Braga, está em 19.º lugar no campeonato inglês, apenas com quatro pontos.

Já o West Ham derrotou o Manchester United por 2-0, com golos de Yarmolenko e Cresswell.