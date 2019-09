Roma ganha com golo nos descontos

A Roma venceu o Bolonha, fora, por 2-1, em jogo da quarta jornada do campeonato italiano.

A equipa de Paulo Fonseca marcou através de Kolarov e Dzeko, este já em tempo de descontos e com a Roma reduzida a 10 jogadores. Sansone tinha feito o empate para o Bolonha.

Com a primeira vitória fora no scudetto, a Roma sobe ao quarto lugar, com oito pontos.

Nos outros jogos da tarde, destaque para o Nápoles que derrotou o Lecce.

Resultados 4.ª jornada

Cagliari 3–1 Génova

Udinese 0–1 Brescia

Juventus 2–1 Verona

Milan 0–2 Inter

Sassuolo 3–0 SPAL, 3-0

Sampdoria 1–0 Torino

Bolonha 1–2 Roma

Lecce 1–4 Nápoles

Atalanta – Fiorentina (17 horas)

Lazio – Parma (19.45 horas).