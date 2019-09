Liverpool continua invicto

O Liverpool venceu o Chelsea por 2-1, em jogo da sexta jornada da Liga Inglesa, e continua na frente do campeonato.

Trent Alexander-Arnold e Roberto Firmino fizeram os golos dos reds. N’Golo Kanté descontou.

Com este triunfo, a equipa de Klopp segue com seis vitórias em seis jogos, com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City. Já o Chelsea é 11.º, com oito pontos.

Também este domingo, o Arsenal derrotou o Aston Villa por 3-2 e voltou às vitórias depois de dois empates e uma derrota.

Com 10 em campo, os gunners viraram o jogo e marcaram dois golos nos últimos 10 minutos.

Resultados 6.ª jornada

Southampton 1–3 Bournemouth

Leicester 2–1 Tottenham

Everton 0–2 Sheffield United

Manchester City 8–0 Watford

Burnley 2–0 Norwich

Newcastle 0–0 Brighton

Crystal Palace 1–1 Wolverhampton

West Ham 2–0 Manchester United

Chelsea 1–2 Liverpool

Arsenal 3–2 Aston Villa