Irão vai permitir a mulheres ir aos estádios de futebol

A FIFA anunciou este domingo que recebeu garantias do Irão de que o país vai permitir a entrada de mulheres nos estádios de futebol para assistir a jogos masculinos.

O presidente da FIFA já tinha manifestado a sua preocupação com este assunto, dizendo que o Irão iria, eventualmente, ter de deixar mulheres entrar nos estádios, mas faltavam datas concretas.

Tudo mudou no início de setembro quando uma mulher se imolou pelo fogo, acabando por morrer das queimaduras, depois de ter sido detida ao tentar entrar num estádio de futebol disfarçada de homem.

Sahar Khodayari, conhecida nas redes sociais como “Blue Girl”, ou “Menina azul”, por causa da cor azul do clube do seu coração, o Esteghlal, arriscava uma pena de seis meses de prisão e ateou fogo a si mesma à porta do tribunal, em protesto.

A sua morte causou uma onda de indignação internacional, com muitas jogadoras de futebol europeias a usar braçadeiras azuis em homenagem a Khodayari e um ex-capitão da seleção iraniana, Andranik Teymourian, a dizer que qualquer dia haveria no país um estádio com o nome dela.

Perante esta situação, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, escreveu às autoridades iranianas dizendo que tinham até ao dia 10 de outubro, altura em que o Irão recebe o Camboja, num jogo de qualificação para o Mundial 2022, para acabar com a proibição de entrada de mulheres nos estádios, ou então arriscava a suspensão das competições internacionais.

Este domingo o mesmo Infantino disse ter recebido já garantias nesse sentido do Irão.