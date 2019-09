André Silva marcou no jogo grande da jornada

Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund empataram 2-2 no jogo grande da jornada cinco da Bundesliga.

Os golos foram apontados por Witsel e Sancho, para o Dortmund, e o português André Silva e um autogolo de Delaney, pelo Eintracht.

Gonçalo Paciência também foi titular e saiu ao minuto 79, substituído por Bas Dost.

Com este empate, o Borussia Dortmund sobe ao terceiro lugar do campeonato alemão, a três pontos do líder RB Leipzig. Já o Eintracht Frankfurt é 9.º, com sete pontos.

O Eintracht Frankfurt vai ser adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa.

Resultados 5.ª jornada

Schalke 2–1 Mainz

Hertha Berlim 2–1 Paderborn

Friburgo 1–1 Augsburgo

Bayer Leverkusen 2–0 Union Berlim

Bayern Munique 4–0 Colónia

Werder Bremen 0–3 Leipzig

Mönchengladbach 2–1 Dusseldorf

Eintracht Frankfurt 2–2 Borussia Dortmund

Wolfsburgo – Hoffenheim (segunda-feira, 19h30).