Sporting critica divulgação “gratuita e abusiva” de imagens de Bruno Fernandes no Bessa

O Sporting “condena veementemente” a disponibilização “gratuita e abusiva” de imagens de Bruno Fernandes no túnel de acesso aos balneários do estádio do Bessa, no final do jogo com o Boavista.

“Bruno Fernandes é um símbolo do Sporting e já reconheceu o erro, fruto de um momento de revolta e frustração”, refere o clube em comunicado.

Os leões lembram que “a cedência de imagens de vídeo vigilância é punida por lei” e, por isso, “tudo fará para responsabilizar quem, de forma direta ou indireta, as tornou públicas ilicitamente.”

O Sporting reforça ainda que o capitão dos leões é “o melhor jogador da Liga nos últimos dois anos e o médio mais goleador da Europa.”

De recordar que a CMTV transmitiu imagens de Bruno Fernandes a pontapear portas no balneário do Bessa depois de ter sido expulso na partida contra o Boavista.