Santa Clara dificulta “a tarefa aos ditos grandes"

O treinador do FC Porto deixa elogios ao Santa Clara, não fala sobre o VAR, diz que não há racismo em Portugal e desvaloriza ausência de Alex Telles.

Sérgio Conceição está expectante sobre o que vai fazer João Henriques, técnico insular.

“Olhamos para o adversário, obviamente, mas essencialmente olhamos para o que queremos fazer. O Santa Clara é uma equipa bem organizada. O ano passado fez um campeonato tranquilo e dificultou a tarefa aos ditos grandes. Esperemos essa dificuldade amanhã. É uma equipa que é organizada, principalmente no plano defensivo, mesmo quando muda o sistema. Tem apenas dois golos sofridos - contra o Famalicão - e estamos precavidos para isso. Não podemos adivinhar, só amanhã saberemos o que o João Henriques definiu como estratégia para o jogo”, referiu.

O técnico dos dragões espera “um FC Porto fiel a si próprio, ao que trabalhou e à sua dinâmica. Passaram poucas horas depois do jogo europeu, vamos ver quem está nas melhores condições para jogar e ganhar o jogo”.

Sobre a ausência de Alex Telles, castigado, Conceição desvalorizou, lembrando que tem várias opções para o lugar. "Toda a gente tem de conhecer as diferentes posições no campo. Não estou muito preocupado com isso. Mas claro que gostava de contar com todos".

Questionado sobre o erro do videoárbitro na partida contra o Portimonense, Sérgio Conceição não quis comentar.

Já sobre os alegados comentários racistas vindos da bancada do Dragão na partida contra o Young Boys, o treinador azul e branco não considera que o racismo seja um problema no nosso futebol.

"Já passei por vários campeonatos, como jogador e treinador e, sinceramente, no nosso país, não vejo que haja racismo ou insultos a jogadores de outras nacionalidades. Não acho nada disso, sinceramente. Controlo o que se passa em campo com a minha equipa, fora não posso controlar, mas não acredito que exista", referiu