FC Porto – Benfica defrontam-se na Elite Cup

Estão definidas as meias-finais da Elite Cup, prova de pré-época de hóquei em patins que reúne as oito primeiras classificadas do campeonato passado.

Assim, nas meias-finais no Portimão Arena, o Sporting defronta o Juventude Viana e o FC Porto joga contra o Benfica.

HÓQUEI EM PATINS - Elite Cup

FC Porto 4-2 HC Braga

Oliveirense 2-3 Juventude de Viana

Sporting 7-2 OC Barcelos

Benfica 4-2 Paço de Arcos

1/2 Finais

Sporting - Juventude de Viana

FC Porto - Benfica