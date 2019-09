João Henriques. Santa Clara quer ser competente e ambicioso no Dragão

O treinador do Santa Clara espera que a sua equipa faça um jogo “competente e com muita ambição” no estádio do Dragão, apesar do respeito pelo FC Porto.

Em conferência de imprensa, João Henriques deixa uma certeza: “Queremos demonstrar o que sabemos fazer, individual e coletivamente, tentando conciliar uma boa exibição com um resultado positivo para nós”.

O técnico insular refere que, “com todo o respeito pelo adversário, também sabemos as nossas competências e as nossas valias”.

O FC Porto é “um adversário que, a jogar em casa, perante o seu publico, não é imbatível, mas é praticamente imbatível, porque na maioria dos jogos em casa vence”.

No entanto, “sabemos que também podemos ir conquistar pontos a qualquer campo e este não foge à regra”.

As duas equipas vão defrontar-se duas vezes em três dias, primeiro para o campeonato e depois para a Taça da Liga.

“Ficamos satisfeitos de jogar duas vezes naquele palco, contra uma equipa boa. Isso é extremamente motivante para os jogadores. Dá-nos a possibilidade de darmos a oportunidade a mais jogadores de estarem naquele palco e de mostrarem qualidade, e capacidade individual e coletiva”, referiu. João Henriques acrescenta que “todos os jogadores preferiam estar todos os fins de semana a jogar contra o FC Porto”.

O Santa Clara é uma das melhores defesas e o FC Porto um dos melhores ataques. As duas equipas encontram-se este domingo às 20h30.