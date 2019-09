Ensaio Geral

“Antígona”, a tragédia de todos nós, e uma “Coleção de Artistas”

21 set, 2019 • Maria João Costa, com apoio técnico de Diogo Rosa

O Ensaio Geral desta sexta-feira foi gravado ao vivo no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, com as encenadoras Mónica Garnel e Raquel André, das peças “Antígona” e “Colecção de Artistas”, e os figurinistas das peças, o estilista José António Tenente e Marta Carreiras. Destaque para as sugestões semanais de Guilherme D'Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).