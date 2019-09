Oeiras recebe festa da língua portuguesa para toda a família

Chegou o fim-de-semana e não sabe o que fazer aos miúdos? Poderá encontrar uma resposta com um gosto literário no Templo da Poesia, em Oeiras onde este sábado, dia 21, começa a primeira edição de “Língua Mátria”, o primeiro Festival Literário do concelho. Até dia 29 de setembro, o evento vai percorrer as escolas de Oeiras e contará também com sessões com alguns dos principais nomes da literatura de língua portuguesa. Tudo de entrada livre.

Além da animação com as mascotas infantis “Princesa Poppy” e Greg dos livros “O Diário do Banana” que irá decorrer nos dois fins de semana de “Língua Mátria” entre as 15h e as 18h, haverá no Templo da Poesia uma feira do livro pensada para miúdos e graúdos. Mas há mais nesta festa da literatura em português.

Por Oeiras nestes nove dias, vão passar grandes nomes da escrita como os premiados Hélia Correia, Dulce Maria Cardoso, Bruno Vieira Amaral, João Tordo, José Eduardo Agualusa, Germano Almeida ou Pepetela. Em sessões que se concentrarão sobretudo no segundo fim-de-semana do evento, dias 28 e 29 de setembro.

Num festival com produção Booktailors para a Câmara Municipal de Oeiras, o publico vai poder assistir a três sessões especiais de “Café com Letras”. Nas bibliotecas municipais de Oeiras, Carnaxide e Algés vão estar os escritores Afonso Reis Cabral, João Tordo e Bruno Vieira Amaral dias 24, 25 e 26 respetivamente em encontros moderados pelo jornalista José Mário Silva.

A sessão de abertura marcada para sexta-feira dia 27 às 21h30 da noite vai contar com um encontro entre o poeta e ex-ministro da cultura Luis Filipe Castro Mendes e a escritora Dulce Maria Cardoso, moderado pela jornalista Sara Belo Luis. Depois ao longo do dia de sábado, 28, o auditório do Templo da Poesia vai receber vários autores, desde logo Hélia Correia que será alvo de uma entrevista de vida a partir das 15h pela jornalista Ana Daniela Soares. Uma hora mais tarde, pelas 16h haverá um momento de celebração da obra de José Rodrigues dos Santos com a presença do autor. Às 17h, o escritor angolano Pepetela estará em Oeiras onde participa numa entrevista de vida.

O último dia do Língua Mátria vai levar ao Templo da Poesia a escritora brasileira Conceição Evaristo às 15h; depois às 16h os escritores cabo-verdiano Germano Almeida – Prémio Camões 2018 e o angolano José Eduardo Agualusa farão um diálogo sobre o tema “Serão os nacionalismos uma ameaça à lusofonia?”. Também do Brasil estará presente Nélida Piñon que irá ser entrevistada pela jornalista Isabel Lucas pelas 17h numa sessão com entrada gratuita.

Paralelamente, o festival lança um livro de contos inéditos de 12 autores de língua portuguesa que estará à venda na feira do livro e que reúne textos de autores como Mia Couto, Milton Hatoum, Patricia Reis ou Luis Cardoso. Outras das iniciativas passam por sessões solidárias como a que no dia 25 às 19h vai reunir numa mesa redonda a escritora Margarida Fonseca Santos e Miguel Capelão ou espetáculos de música e masterclass dadas por escritores de língua portuguesa.