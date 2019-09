Salvou-se "Zlatan" na derrota do Sporting em Eindhoven

Carlos Dinis, que está ligado à formação do Sporting e às seleções nacionais, acredita que Pedro Mendes pode ajudar, e muito, a equipa leonina, no futuro.

73 segundos. Foi este o tempo que passou para que Pedro Mendes, de 20 anos, "Zlatan" para os amigos, fizesse história na equipa principal do Sporting. O avançado, de 20 anos, estreou-se aos 81 minutos da derrota, por 3-2, do Sporting em Eindhoven e, mal tocou na bola, fez golo. Em entrevista a Bola Branca, Carlos Dinis, que tem observado Pedro Mendes nos sub-23 do Sporting, considera que o avançado está "numa fase ascencional, a melhorar os seus comportamentos e a aparecer mais naquilo que é a atividade de ponta-de-lança, que é finalizar".

"Um jogador que nunca tinha jogado na Liga Europa entra e tem aquele momento, aquele movimento de ponta-de-lança efetuado com grande espontaneidade, mostra personalidade, qualidade e algum potencial para aspirar a jogar na equipa principal do Sporting. É forte, poderoso, com alguma mobilidade e, crescendo, pode vir a ser útil à equipa leonina. Teve oportunidade e mostrou que o pode fazer, até tendo em conta as circunstâncias atuais", refere Carlos Dinis, em entrevista a Bola Branca.



Quanto ao facto de Pedro Mendes não poder jogar no campeonato, por não estar inscrito, por decisão de Marcel Keizer, Carlos Dinis não entende a decisão da exclusão, tomada pelo ex-treinador dos leões:

"Penso que a decisão teve a ver com o treinador anterior e as suas escolhas. Alguns dos jogadores da equipa sub-23 foram inscritos, mas ele não. Fica a dúvida porque é que isso não aconteceu, mas agora não há volta a dar, só em janeiro pode ser inscrito. Poderia ser uma alternativa aos atacantes da equipa principal."

Leões têm de defender melhor



O Sporting entrou a perder na Liga Europa, com o PSV. Carlos Dinis deixa alguns reparos ao comportamento defensivo da equipa treinada por Leonel Pontes.

"Fica alguma frustração. A equipa tem sofrido golos em todos os jogos oficiais e alguns resultam de falta de concentração e de atitude competitiva. É certo que o adversário é forte, mas o Sporting podia ter discutido o jogo de outra maneira se não permitisse golos assim. O terceiro golo do PSV revela uma passividade incrível da defesa", conclui.