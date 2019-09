São Bento à Sexta

Debates, “a adrenalina que faltava a Rui Rio”

20 set, 2019

Quem marcou mais pontos nos debates eleitorais, as preocupações ambientais na campanha para as legislativas, ementas com ou sem carne de vaca, o aumento do escrutínio às propostas do PAN e as eleições regionais na Madeira, foram alguns dos temas em destaque no São Bento à Sexta desta semana, com Eunice Lourenço, editora de política da Renascença; e Helena Pereira, do jornal “Público”.