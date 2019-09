Tráfico humano: “Vamos aos sítios onde ninguém quer ir”

Nós pomos sempre os olhos na Ásia, por causa do turismo sexual e da prostituição infantil, e nesta reunião que vamos ter em Roma a Ásia é o continente que estará mais representado. Também de África vão estar bastantes, por causa das nigerianas, cujo tráfico aumentou exponencialmente. Da zona da Nigéria, e ali à volta, da Eritreia por exemplo, saem várias mulheres. O fenómeno do tráfico vai oscilando. Nos anos 80 ,90 eram mais as mulheres que vinham da Europa de Leste, basta recordar tudo o que aconteceu aqui em Portugal, para não ir mais longe…

Nós temos a sede em Roma, que coincide com a sede da União das Superioras Gerais, perto da Praça de S. Pedro. E esta irmã (coordenadora) tem a sua equipa que vai divulgando ações de formação, e informa que em determinado país está-se a fazer assim, para ver se as irmãs de lá estão atentas a esse pormenor. Quando foi a venda de crianças, há uns 15 anos, quase 20, no Nepal, foi a ‘Talitha Kum’ que deu o alerta. E as irmãs Adoradoras, que tínhamos uma casa ali ao pé, achámos por bem abrir uma comunidade mesmo na fronteira com o Nepal, porque estavam a ser vendidas crianças assim, ao Deus dará. Isto para dizer que a ‘Thalitha’ também tem este aspeto de alertar os outros países.

Sim, 80 congregações. A ‘Talitha Kum’ faz, mais do que integração, a coordenação de todos os trabalhos a nível global. Isto não é fácil. Em 10 anos, desde o congresso, e depois da criação da ‘Talitha’, nunca mais se fez um encontro. Quer dizer, a nossa coordenadora geral desloca-se constantemente por todos os países para ver como é que estão as redes, já veio cá a Portugal várias vezes, porque também temos a nossa rede, mas por exemplo a Espanha trabalha imenso no tráfico de pessoas e não tem rede, a França também não tem. Há vários países que não quiseram fazer rede, nem querem integrar a ‘Talitha Kum’. Por isso, ao dizer-se que há tantas irmãs, não quer dizer que esteja tudo feito.

Sim, vinham para a exploração sexual, mas entravam todas no conceito de imigrantes irregulares. Então, as superioras acharam por bem, no ano 2008, organizar um grande congresso para partilha de experiências. Denunciámos o tráfico de seres humanos, juntámos imensa gente, e surgiu este nome 'Talitha Kum', que significa 'ergue-te'. Criou-se, então, esta rede, nessa época éramos só 47 irmãs, mas isto depois foi-se alargando e neste momento somos 80 de 50 países, e as redes são todas muito diferentes. Na Ásia há redes que são nacionais e outras que são regionais. Por exemplo, nas Filipinas trabalham com países ali à volta.

Aqui na Europa nós, irmãs Adoradoras, nos anos 90 já tínhamos em funcionamento em Madrid um grande projeto, que era o 'Projeto Esperança', e as irmãs Oblatas também já tinham um trabalho de rua com mulheres imigrantes, como dizíamos na época, porque o tráfico ainda não estava muito bem definido.

Sim, são principalmente as femininas. Nas reuniões que têm a cada dois anos foram surgindo relatos de muitas experiências, na Ásia e na África, concretamente mais na Nigéria, onde várias irmãs estavam já a trabalhar com raparigas que vinham para Europa enganadas. Então, as superioras gerais começaram a pensar: ‘é preciso fazer qualquer coisa, porque anda cada um no seu país a fazer coisas, era bom se calhar coordenar este trabalho, fazer partilha de experiências’.

É uma rede mundial da vida consagrada criada pela União das Superioras Gerais, em Roma, quando se deram conta de que em diversas partes do mundo - também aqui na Europa, mas sobretudo em África e na Ásia - estava em crescendo o problema do tráfico de pessoas, sobretudo de crianças. O problema já vinha de trás, mas as irmãs só ali por volta dos anos 90 é que se deram conta de que este problema estava mesmo a ficar a complicado.

Escolhida para representar a Comissão de Apoio às Vítimas do Tráfico de Pessoas (criada pela Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal) na assembleia geral da rede ‘Talitha Kum’, que reúne 80 congregações de todo o mundo, fala das expetativas para o encontro, que incluirá uma audiência com o Papa Francisco.

Júlia Bacelar pertence às Irmãs Adoradoras Escravas do Santíssimo Sacramento e da Caridade, uma instituição da Igreja pioneira na luta contra o tráfico humano, e que é parceira do Estado na prevenção e combate da chamada ‘escravatura moderna’.

Tem sido bastante dinâmico na atenção que quer que a Igreja católica dê a este problema, e até instituiu um Dia de Oração contra o Tráfico Humano, que se assinala a 8 fevereiro.

No dia de Santa Josefina Bakhita (religiosa sudanesa), uma escrava que se libertou...

Em fevereiro deste ano a intenção de oração do Papa foi sobre a escravatura, as vítimas de tráfico e a prostituição forçada, e a Via Sacra no Coliseu, na sexta-feira Santa, também foi dedicada a este tema…

E as meditações foram feitas pela irmã Eugénia Bonetti, que foi a primeira religiosa que começou a trabalhar na Nigéria, para aí há uns 20 anos, ou mais. Era a pessoa indicada para fazer a Via Sacra. Ela e o Papa dão-se muito bem, têm muita cumplicidade os dois.

Mas, esta atenção contínua do Papa Francisco, que importância é que tem para quem já está no terreno?

Tem muita. Eu, como irmã Adoradora, sei que ele quando era arcebispo de Buenos Aires ia aos bairros com as nossas irmãs, conheceu o problema localmente. Uma coisa é dizer 'as prostitutas estão ali, foram traficadas, foram vendidas, estão ali porque querem’, outra coisa é ir lá falar com elas. O Papa tem essa experiência do terreno, e isso dá-lhe uma sensibilidade completamente diferente da de pessoas que não saem de gabinetes. Ele tem mesmo aquilo nas entranhas, porque ele mesmo viu.

As nossas irmãs contam coisas dele impressionantes, lá de Buenos Aires. As raparigas, que nem sabiam que ele arcebispo, pediam-lhe 'senhor padre ajude-me, quero sair desta vida, mas não posso'. Ele levava os nossos cartões, nossos e de outras congregações, mas ele está muito ligado às nossas equipas de rua. Entregava-lhes os cartões e depois ia lá a casa perguntar 'então, aquela rapariga que eu encontrei naquele dia, onde é que ela está?'. E isto estamos a falar de há vários anos atrás, portanto, agora que é Papa tem isto muito presente, tem muita sensibilidade para isto e chama os bois pelos nomes.

E sendo muito atento à realidade está sempre a alertar para este fenómeno, que se interliga com o das migrações, hoje em dia quase que se confundem. Isso também dificulta o trabalho?

Pois, mas cada vez mais está a ficar claro que estamos a falar de coisas muito diferentes. Uma pessoa traficada - criança, homem ou mulher -, à partida foi recrutada de uma maneira diferente do imigrante. A forma de transporte, a gente diz 'pronto, aqueles que estão ali na fronteira na Líbia, que depois vêm nos barcos'... mas, o recrutamento, o transporte, a própria integração aqui no meio da exploração sexual é completamente diferente da dos imigrantes. São situações diferentes, tanto assim que o tráfico é crime, e a imigração ilegal tem outra legislação.

Mas, o fenómeno das migrações traz riscos, nomeadamente para as crianças, que vêm sozinhas e acabam muitas delas traficadas.

Sim, também.

Faz sentido que o Manual que o Vaticano publicou em janeiro deste ano chame tanto a atenção para esses temas?

Sim. E era muito necessário que se fizesse esse trabalho. Nós já tínhamos um manual desde o ano 2007, fizemos um primeiro manual de prevenção e de apoio às vítimas…

Existe em Portugal, efetivamente, um manual de formação ‘Thalitha Kum’, que já tinha ações de prevenção do tráfico de pessoas e assistência às vítimas.

Mas, faltava um para a emigração, não havia.

E foi em janeiro desde ano que o Dicastério do Vaticano para este setor lançou um documento mais abrangente.

São as ‘Orientações Pastorais para o Trabalho com Migrantes e Refugiados’. Tem lá umas linhas fantásticas que se podem aplicar ao tráfico, embora quando falamos de tráfico estamos a falar de crimes, portanto a abordagem com a vítima tem de ser de outra maneira. Não nos compete a nós fazer de polícias e ir atrás dos traficantes. As nossas equipas, e as irmãs Oblatas, vamos aos clubes e às casas de alterne, mas com uma forma de estar diferente, vamos lá para ver a vítima, motivá-la para outra forma de estar...

Mas, depois também colaboram com as autoridades civis e policiais?

Sim. Mas não vamos denunciá-las, 'olhe que aquela está irregular'. O trabalho que fazemos com elas é para que ganhem confiança de que outra vida é possível, sem ser a exploração sexual. Porque se antes era mau, nos anos 90 - e cá em Portugal, então, há muito para dizer sobre isso, pequenas aldeias que tinham o seu clube de alterne. Hoje em dia isso já não acontece tanto, mas as religiosas estamos muito atentas a isto -, hoje é mais difícil, porque elas estão em apartamentos. Mas, a polícia conhece, e nós temos que ir lá para as motivar e ajudar, fazer propostas de esperança, mostrar que outra vida é possível. Ok, fizeram um itinerário horroroso, infernal, chegaram aqui e foram entregues a isto, têm uma pessoa que as está a vigiar, têm uma pessoa que vive do dinheiro delas… porque o dinheiro que fazem nem sequer esse é para elas. Portanto, estamos a falar de um crime, as coisas têm de ser chamadas pelo nome.