Zé Luís treina sem limitações no regresso aos treinos do FC Porto

Zé Luís é a grande novidade do regresso aos treinos do FC Porto, horas após a vitória frente ao Young Boys, a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

O ponta-de-lança, melhor marcador da equipa esta época, falhou o jogo europeu, por lesão, e integrou a sessão desta sexta-feira sem limitações.

Sérgio Oliveira, lesionado, e Alex Telles, castigado, são os indisponíveis nas opções de Sérgio Conceição para a partida. O médio internacional português realizou trabalho de ginásio e treino condicionado. O restante plantel arrancou a preparação para a partida de domingo, novamente no Dragão, contra o Santa Clara, a contar para a I Liga.



Os dragões voltam a treinar no sábado. Sérgio fará a conferência de imprensa às 17h00, no Estádio do Dragão.

O FC Porto-Santa Clara está marcado para domingo, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.